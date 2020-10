Die Zahl der Menschen, die im Seniorenpflegeheim Beimerstetten mit dem Coronavirus infiziert sind, hat sich von drei auf acht erhöht. Das teilte das Landratsamt Alb-Donau am Freitagabend mit. Demzufolge sind sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter erkrankt. Am Freitag fanden in der Einrichtung Tests al...