In den Seniorenzentren Laichingen und Blaustein sind nur noch wenige Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Laut Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH, sind es in Blaustein drei Personen, in Laichingen vier – zwei weitere Senioren aus Laichingen sind im Krankenhaus, über deren Zustand kann Rieker nichts sagen. Unter den Mitarbeitenden gebe es keine aktiven oder Quarantäne-Fälle mehr, einige seien wieder im Dienst. Die Bewohner, die nicht mehr in Quarantäne sind, sind wieder Besuche möglich – unter Auflagen und größtenteils in eigens eingerichteten Bereichen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis fällt am Donnerstag auf 124,2 (Vortag: 130,3). Der Wert im Landkreis Neu-Ulm liegt bei 119,29 (135,3). Insgesamt sind dort 1647 bestätigte Fälle gemeldet (plus 20 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit/LGL). Von den bestätigten Fällen sind 1318 bereits wieder aus der Quarantäne entlassen, 29 Personen sind verstorben.

Neue Übersicht im Internet von Freitag an

Wie das Landratsamt Alb-Donau mitteilt, wird am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Internetseite des Kreises ein Dashboard online gehen. Dabei wird über eine Karte das Infektionsgeschehen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis dargestellt. Über eine Listenansicht sind dort auch die Fallzahlen für die 55 Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis aufgeführt. Die Daten werden täglich aktualisiert, auch am Wochenende. Aus technischen und aus Gründen des Abgleichs kommt es zu einem Zahlenversatz, die Gesamtzahl der Fälle erhöht sich um nicht ganz ein Prozent.

Laut Landrat Heiner Scheffold zeigen die hohen Infektionszahlen „den Ernst der Lage“, zugleich helfe die Information über Genesene dabei, die Gesamtsituation „realistisch einordnen zu können“.