Wir müssen mit den Ressourcen besser haushalten“, sagt Andreas Rost vom Ärztlichen Lagezentrum Alb-Donau und Ulm. Das empfiehlt in einer Mitteilung und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau eine Priorisierung der Teststrategie in der Corona-Pandemie. Als erstes von drei Z...