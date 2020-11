Im Landkreis Neu-Ulm ist eine weitere über 80-jährige Person gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Das teilt das Landratsamt mit. Damit gibt es im Kreis jetzt insgesamt 29 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt relativ stabil. Am Mittwochmorgen lag der Wert laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 135,3. Im Vergleich zum Vortag kamen 36 Fälle dazu. Von den Infizierten werden sechs Personen in einer Klinik im Kreis Neu-Ulm betreut, zwei davon auf der Intensivstation.

Die meisten bestätigten Fälle entfallen auf die Stadt Neu-Ulm. Dort sind 106 Infizierte in Quarantäne. Es folgen Senden (53), Weißenhorn (22), Roggenburg (16) und Elchingen (15). Nur in Osterberg ist zurzeit kein Infizierter in Quarantäne.

Neu in Quarantäne ist eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Roggenburg. Das gleiche gilt für eine Schulklasse aus Neu-Ulm. Für zwei Kita-Gruppen aus Senden und sieben Klassen aus Neu-Ulm und Senden endete die Quarantäne. Damit sind drei Kita-Gruppen in Roggenburg und Vöhringen sowie 15 Schulklassen in Neu-Ulm und Vöhringen in Quarantäne.

Wert im Alb-Donau-Kreis steigt

Im Alb-Donau-Kreis steigt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 130,31 (Vortag: 122,7). Das Landratsamt Alb-Donau meldet 42 Neuinfektionen, die meisten in Langenau (9) und Blaustein (6). Es gibt weitere Infizierte in den Pflegeeinrichtungen. Im Karl-Christian-Planck-Spital (Blaubeuren) sind drei Mitarbeiter positiv, im Sonnenhof (Langenau) ist das Virus bei zwei weiteren Bewohnern nachgewiesen. Im Kurt-Ströbel-Haus (Dornstadt) sind drei Bewohner und zwei Beschäftigte positiv getestet. Zu den Ulmer Einrichtungen: Im ASB Seniorenheim sind drei Bewohner und ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt, im Clarissenhof ein Mitarbeiter.