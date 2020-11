Im Seniorenzentrum Laichingen ist ein weiterer Bewohner gestorben, wie das Landratsamt Alb-Donau am Mittwochabend mitteilt. Dort sind 82 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 46 Bewohner 36 Mitarbeitende. Tests in den Heimen laufen. Neue Infektionen werden fürs Karl-Christian-Planck-Spital (Blaubeuren) gemeldet, dort sind 19 Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv getestet. Auch im Heim in Amstetten ist nun ein Mitarbeiter infiziert, in Wiblingen ein Bewohner. Im Haus Michael in Ulm sind fünf Bewohner und drei Mitarbeitende, im Zentrum in der Weststadt zwei Mitarbeitende positiv. In den Heimen und Zentren in Ulm, Söflingen, Ehingen, Beimerstetten, Langenau, Blaustein und Heroldstatt gibt es Stand Mittwoch keine neuen Infektionen.

In den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge in Ehingen, Munderkingen und Laichingen sind derzeit 19 Menschen positiv getestet. Vergangene Woche lag die Zahl der Infizierten bei zwölf, davon gelten zwei mittlerweile als genesen. Die 19 Infizierten sowie 26 Kontaktpersonen befinden sich in Isolierung oder Quarantäne.

Inzidenzen in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Alb-Donau-Kreis steigt auf 144 (Dienstag: 141), 35 Neuinfektionen werden gemeldet. Im Kreis Neu-Ulm sinkt der Wert leicht, laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt er bei 130,7 (Dienstag: 132,4). Im Vergleich zum Vortag kamen 22 bestätigte Fälle dazu. Von den Infizierten werden zurzeit fünf in einer Klinik im Kreis Neu-Ulm behandelt, teilt das Landratsamt mit – niemand davon auf der Intensivstation. Die meisten bestätigten Fälle in Quarantäne entfallen auf die Stadt Neu-Ulm, dort sind 93 Infizierte in Quarantäne. Es folgen Senden (49), Elchingen (19), Weißenhorn (16), Nersingen (15) und Illertissen (14). Neu in Quarantäne sind zwei Gruppen einer Kita in Vöhringen. Auch an zwei Schulen in Neu-Ulm wurde je ein bestätigter Fall gemeldet, darum mussten drei Klassen in Quarantäne. Das gleiche gilt für drei Klassen in Vöhringen.

Für vier Klassen aus Neu-Ulm und Vöhringen endete die Quarantäne wieder. Damit sind aktuell insgesamt vier Kita-Gruppen aus Senden und Vöhringen sowie 18 Schulklassen aus Neu-Ulm, Senden und Vöhringen in Quarantäne – wobei in Bayern diese Woche Herbstferien sind.