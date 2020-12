Mehr als ein Viertel der Bewohner des Laichinger Pflegeheims sind im Herbst an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. 21 Frauen und Männer. Was das für deren Angehörige und Familien bedeutet, für die anderen Menschen in dem Seniorenheim, Bewohner, Pflegekräfte und Mitarbeiter...