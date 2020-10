Der CDU Stadtverband Erbach schreitet voran. Gemäß des sich selbst verordneten Mottos „Stillstand ist Rückschritt“ gehen die Christdemokraten mit einem neuen Vorsitzenden in die Zukunft. In der Mitgliederversammlung in Dellmensingen wurde Fabian Kemmer zum Nachfolger von Thomas Mayer gewählt...