97,4 Prozent für Jens Kaiser: Der 45-Jährige bleibt Bürgermeister in Illerrieden und beginnt im Sommer seine dritte Amtszeit. Von den 2716 Wahlberechtigten gaben 1620 Wähler ihre Stimme ab – 16 in der Illertalhalle, 1604 per Briefwahl, wie Hauptamtleiter Bernhard Abendschein telefonisc...