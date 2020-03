Am 28. Juni dürfen die Bürgerinnen und Bürger von Blaustein abstimmen, ob zwischen der B 28 und dem Leubeweg gebaut werden soll oder ob der Wald dort erhalten bleibt. Bürgermeister Thomas Kayser und 17 Stadträte haben im Gemeinderat am Dienstag dafür gestimmt, einen Bürgerentscheid per Ra...