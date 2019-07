Ein Fenster flog über die Straße, die Hauswand bog sich, noch sucht die Polizei nach der Ursache für die Explosion in dem Wohnhaus. Spekuliert wird auch über ein Familiendrama. Drama am Freitagmorgen im Blaubeurer Teilort Gerhausen: Nur noch tot konnte die Feuerwehr einen 41-jährigen Familienvater und dessen 9 und 13 Jahre alten Töchter aus deren brennenden Wohnhaus in der Weihergasse bergen. Die Ursache ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.Explosion vorsätzlich herbeig...