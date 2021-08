Benjamin Seifferer (27) vom TC Weingarten hat überlegen die Blautopf Open in Blaubeuren gewonnen. Im Finale am Sonntagnachmittag besiegte der an Nummer 369 der deutschen Rangliste geführte Tennisspieler seinen jüngeren Gegner Joel Stuböck vom TC Bad Schussenried klar mit 6:2 und 6:1. Seifferer verteidigte mit dem Sieg seinen Titel, den er bei den vergangenen Blautopf Open vor zwei Jahren geholt hatte.

