Auf den Straßen im Zentrum wird Tango getanzt, in der Lixhalle stellen sich Firmen vor und auf dem Marktplatz, beim Blaustein Center und auch im Steinzeitdorf gibt es gutes Essen: Am Samstag und Sonntag ist „Blausteiner Herbst“ – zum ersten mal mit der „Blausteiner Musiknacht“ am Samstag...