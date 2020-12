Nein, ins Guinness-Buch der Rekorde will sie nicht. Aber rekordverdächtig sind sie allemal, die 58 Sorten Weihnachtsplätzchen, die Marlene Irgang in diesem Jahr gebacken hat. Andere schwäbische Haushalte bringen es im Schnitt auf vier bis zehn, in Ausnahmefällen vielleicht auch auf 20 Sorten. Di...