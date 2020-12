Der 66-jährige Fahrer eines Transporters und ein 46-jähriger Lkw-Fahrer sind am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der B 28 verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer des Transporters kurz nach 10 Uhr die Bundesstraße aus Seißen kommend in Richtung Wennenden überquert und dabei den Lastwagen übersehen. Der Lkw krachte in die Beifahrerseite des Transporters, dessen Fahrer ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 18 000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz.