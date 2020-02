Wie viele Biber im Alb-Donau-Kreis und in Ulm leben, dazu gibt es keine exakten Zahlen. Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen geht von bis zu 1500 Tieren aus, nach Schätzungen des Umweltministeriums in Stuttgart sollen es landesweit 5500 Biber sein. Die Population sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, teilt Ministeriumssprecher Ralf Heineken mit.

In der Folge breiten sich die Biber mit ihrem Hang zum Dammbau weiter aus, jedoch nicht zur Freude aller. Weil „konfliktträchtige Einzelfälle“ künftig nicht anders als „durch Entnahme des Bibers zu lösen“ seien, wie Heineken mitteilt, sei eine tierschutzgerechte Umsiedelung in unbesetzte Biberlebensräume „nicht mehr zielführend“. In bestimmten Fällen bleibt als letztes Mittel „nur die letale Entnahme“ – der Abschuss.

Das soll im Rahmen eines Modellprojekts ablaufen, das unter Federführung des Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums in diesem Jahr startet. Nach Angaben des RP sind der Alb-Donau-Kreis und die Landkreise Biberach, Sigmaringen und Ravensburg beteiligt, der Stadtkreis Ulm nicht. Das Projekt ist auf zwei Jahre angesetzt und soll ausloten, wie die Jägerschaft ins Bibermanagement integriert und die „so genannte Entnahme“ des Bibers praxistauglich umgesetzt werden kann. Das Projekt soll sich am bayerischen Modell orientieren.

Dort sind die Jäger bereits integriert. Der Biber, der bundesweit unter Naturschutz steht, kann dort seit Jahren unter gewissen Voraussetzen zum Abschuss freigegeben werden. Nach Angaben des RP Schwaben kam es im Jahr 2018 zu 311 Entnahmen, 26 davon im Kreis Neu-Ulm. In der Regel wurde das Tier getötet, in Einzelfällen umgesiedelt. Die Abschüsse fürs Jahr 2019 beziffert das Landratsamt Neu-Ulm auf 17.

Links der Donau erhofft man sich von der Beteiligung der Jäger eine „Akzeptanzsteigerung des Bibermanagements“ etwa unter Landwirten. Eine Tötung erfolgt laut Heineken nur nach Ausnahmegenehmigung des RP, falls etwa erhebliche wirtschaftliche Schäden zu erwarten sind, wobei sich die Population nicht verschlechtern darf. Dass Baden-Württemberg sich an Bayern orientiert, wird mit dortiger Erfahrung und vergleichbarer Landschaft erklärt.