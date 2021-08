Mit 120 Mitspielern aus der ganzen Region und vielen Besuchern aus dem Dorf haben die Volleyballer in Asch ihr neues Beachvolleyball-Feld direkt neben dem Kindergarten gefeiert. Am Ende siegten im Turnier die Lokalmatadoren des FV Asch knapp gegen „Dynamo Dosenbier“, das war aber gar nicht so entscheidend. Ab 9.30 Uhr standen viele Turnier-Begegnungen im Mittelpunkt – und später eine Party bis tief in die Nacht, zu der viele Besucher kam...