Auf der B10 wird zwischen Urspring und Luizhausen die Fahrbahndecke erneuert. Deshalb kommt es im Bereich der Baustelle zu einer Vollsperrung, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt. Die Bundesstraße 10 ist von Montag, 04.05.2020 bis voraussichtlich Samstag, 23.05.2020 gesperrt.

Fahrbahnbelag wird erneuert: Sperrung der B10

Ab Montag, 4. Mai lässt das Regierungspräsidium Tübingen auf einer Länge von rund 2,6 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der B10 vom Ortsende Urspring bis zur Ausfahrt Luizhausen/Lonsee erneuern. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sollen die Arbeiten voraussichtlich am Samstag, 23. Mai, abgeschlossen sein. Während der Sanierung wird die B10 im Baustellenbereich für den Verkehr voll gesperrt.

Der Verkehr wird während der Bauzeit umgeleitet

Der Pkw-Verkehr von Amstetten kommend in Fahrtrichtung Ulm wird in Urspring über die K7318 Radelstetten, Scharenstetten und dort weiter über die L1243 zurück zur B10 bei Luizhausen umgeleitet. Für die andere Seite gilt: Der Pkw-Verkehr in Fahrtrichtung Amstetten wird bei Luizhausen über die L1243 nach Halzhausen und weiter über die L1170 Lonsee zurück zur B10 in Urspring geführt.

Der Lkw-Verkehr wird während der gesamten Bauzeit in beide Fahrtrichtungen großräumig über Amstetten, Oppingen, Scharenstetten, Tomerdingen umgeleitet. Der Anliegerverkehr innerhalb der Baustelle ist während der Bauzeit nur eingeschränkt möglich.

Baukosten belaufen sich auf 850.000 Euro

Die Baukosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 850.000 Euro und werden vom Bund getragen, wie das Regierungspräsidium schreibt. Die Maßnahme sei wegen verschiedener Fahrbahnschäden, wie zum Beispiel Unebenheiten, Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn notwendig. Sie soll der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur dienen.