Die Terminierung der Belagsarbeiten auf der B 311 in den Ferien zahlt sich aus: Das befürchtete Chaos in Erbach und Umgebung bleibt aus. Der Lastwagen mit den türkischen Kennzeichen passiert das Nadelöhr der Erbacher Erlenbachstraße beim Rössleplatz, rollt am Rathaus vorbei und fährt die Egginger Straße hoch. Einige Minuten später kommt er zurück und fährt dahin, woher er gekommen ist. Einige Zeit später ist er wieder zu se...