Eine Blechlawine rollt von Montag an über die Dörfer. Die Bundesstraße ist in Erbach für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bis zu 23 000 Fahrzeuge rollen auf der B 311 durch Erbach. Gut zwei Drittel verlassen die Stadt auf der Bundesstraße in Richtung Ulm respektive Ehingen. Diese Blechlawine wird wegen einer Erneuerung der Fahrbahn ab Montag voraussichtlich bis zum 28. August über die Dörfer geschickt. Von Ulm her k...