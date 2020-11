In Corona-Quarantäne zu Hause und trotzdem ganz normal weiterarbeiten an den Matheaufgaben? Für Janina aus der Blautopf-Schule ist das gar nicht mehr so außergewöhnlich. Sie zieht ihr Smartphone aus der Tasche, geht auf ihre App „schul.cloud“ und sucht dort genau nach der Rechenaufgabe, an d...