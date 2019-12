Sportfans dürfen sich über die Gewinne freuen, die sich am Dienstag im Ehinger Adventsloskalender hinter dem Türchen mit der Nummer 17 verbergen. Sponsor der Rückrundenkarten für die Basketballspiele ist das Team Ehingen Urspring, gespendet für den Sozialfonds „Bürger für Bürger“. Fünf Rückrundenkarten fallen auf die Kalender mit den Nummern: 0081, 0426, 1365, 2694 und 2824. Die Gewinne können gegen Vorlage des Originalkalenders montags bis freitags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr in der ­Redaktion der SÜDWEST PRESSE am Marktplatz abgeholt werden. Unter swp.de/adventslosehingen werden die Nummern ebenfalls veröffentlicht.