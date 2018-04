Geburtstag 96 Jahre unter einem Dach

Erbach / fg

96 Jahre gemeinsam unter einem Dach zu leben, kommt selten vor. Für die Zwillinge August und Josef Zieher aus Erbach ist das Alltag. Sie feiern heute ihren 96. Geburtstag. Geboren sind die beiden in Altheim/Weihung. Ihr Vater starb kurz vor der Geburt, daher entschloss sich ihre Mutter, 1935 in Erbach ein Haus zu bauen. Es ist bis heute Dreh- und Angelpunkt der Ziehers. In jungen Jahren hätten sie alles zusammen gemacht, erzählen die beiden Senioren. Auch später hielten sie das Haus samt Garten gemeinsam in Schuss. Das sei nicht immer ohne Meinungsverschiedenheit gegangen. Aber immer habe man ohne Streit eine Lösung gefunden. Als beide ihre Familien gründeten, lief der Alltag weitgehend in eigenen Bahnen. Urlaub sowieso, den verbrachten sie noch nie gemeinsam.

Das Alter habe sie wieder stärker zusammengeführt, nun ziehen sie gemeinsam mit ihren Rollatoren los, etwa zum Einkaufen. „Wir wünschen uns, noch recht lange zusammen sein zu können. Denn einer braucht den anderen“, sagt August Zieher. Gefeiert wird der Geburtstag mit fünf Kindern, acht Enkeln und sechs Urenkeln.