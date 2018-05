Geologie 60-Meter-Seil hängt im Schwarzen

Blaubeuren / Joachim Striebel

Oben sind inmitten einer Wiese nur ein Blechdeckel, ein Dreibein und eine kleine Einhausung für eine Seilwinde zu sehen. Der Steebschacht bei Blaubeuren-Wennenden entfaltet seine Größe ganz weit unten: Forscher des Höhlenvereins Blaubeuren (HVB) haben dort geräumige Schächte mit einem Durchmesser von mehr als 20 Metern entdeckt. Vorsitzender Markus Boldt spricht von einer vermessenen Tiefe von „rekordverdächtigen 149 Metern“. Tatsächlich ist nur die Hessenhauhöhle im benachbarten Berghülen ähnlich tief und galt mit ihren 148 Metern bisher als tiefste deutsche Höhle nördlich der Alpen.

In den vergangenen zehn Jahren hatten sich Höhlenforscher in dem Schacht hinterm Bauernhof der Familie Steeb, den die Stadt früher zur Ableitung von Oberflächenwasser nutzte, immer weiter in die Tiefe gegraben. Jetzt stand Projektleiter Daniel Geil 60 Meter unterhalb des Eingangs auf einer Ebene aus Lehm und Steinbrocken. Mit Hilfe eines Brecheisens wollte er einen Stein lösen. „Da war dann ein Geräusch, das nicht dazu passte“, berichtet Geil. Denn es tat sich ein Loch auf, das er und seine Begleiter zunächst auf sechs Meter Tiefe schätzten.

Unten plätschert Wasser

Weil die Zeit fortgeschritten war, kletterten sie nach oben, um am nächsten Tag zurückzukehren. Zur Vorsicht nahmen sie aus dem Vereinsheim ein 60-Meter-Seil mit. Sie räumten weitere Steine beiseite und warfen einen Stein in das Loch. Mehrere Sekunden lang hörten die Forscher, wie er gegen Wände schlug. Sie bereiteten sich fürs Abseilen vor. „Das 60-Meter-Seil hing im Schwarzen“, berichtet Daniel Geil, der sich als erster in den Schacht abseilte. Mit weiteren Seilen, die mit Schwerlastankern im Fels gesichert wurden, kamen die Forscher auf 149 Meter Tiefe, ohne jedoch das Ende erreicht zu haben. Unten hörten sie Wasser plätschern. Bis zum Karstwasserspiegel dürften noch noch 10 bis 20 Meter gefehlt haben, schätzen die Forscher.

Hat das Team des Höhlenvereins Blaubeuren mit Daniel Geil, Yvonne Bleher, Thomas Boldt, Klaus Sontheimer, Dr. Axel Nothard und Tobias Böttcher von der Höhlenrettung Baden-Württemberg jetzt den Hintereinstieg ins Blauhöhlensystem gefunden? „Das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen“, erläutert Thomas Boldt, der Geschäftsführer des HVB. Doch vieles spricht dafür, dass der Verein, der sonst die Blaubeurer Vetterhöhle als Teil des bislang etwa 13 Kilometer langen Blauhöhlensystems erforscht, bald einen Flusstunnel erreichen könnte. Markus Boldt betont, dass alle Messergebnisse sorgfältig in Zeichnungen umgesetzt werden müssten. Und nach wie vor gebe es im Steebschaft viele offene Fragen, die abgearbeitet abgearbeitet werden. Neben dem Hauptschacht existieren weitere Schächte, von denen horizontale Gänge abgehen.

„Es sind viele Erkundungstouren geplant“, sagt Projektleiter Geil. „Wir nehmen allerdings nicht jeden mit.“ Denn wer sich abseilt, muss auch wieder mühsam mit Hilfe von Steigklemmen am Seil nach oben klettern. Und das ist selbst bei der kühlen Höhlentemperatur eine schweißtreibende Angelegenheit.