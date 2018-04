Chor 40 Jahre den Ton angegeben

Hofstett-Emerbuch / Ernst Häge

Als der Gemischte Chor Hofstett-Emerbuch am Samstag beim Amstetter Sängertreffen sein 40-jähriges Bestehen feierte, war dies nicht nur ein Grund zur Freude. Denn von nun an gibt es keine regelmäßigen Singstunden mehr – die Chorleiterin Hanna Schöfisch geht in den verdienten Ruhestand.

Der Kern des Chores war seit der Gründung 1978 dabei. So erreichte eine ganze Reihe Sänger jetzt die 80 Jahre und mehr. Wie bei vielen Chören fehlt der Nachwuchs, und unter 20 Sängern macht es keinen Sinn, mit einem neuen Chorleiter weiterzumachen. Wolfgang Schöfisch, ihr Ehemann und der Vorsitzende des Chors, sprach davon, dass man den Verein noch weiter bestehen lässt, auch in der Hoffnung, dass sich wieder eine größere Gruppe dem Gesang widmet. Er dankte seinen Aktiven für ihr harmonisches Mitwirken. In den 40 Jahren habe man nicht nur 37 Spanferkelfeste sondern auch viele Begegnungen erlebt, die alle zusammengeschmiedet haben. Nicht zuletzt ist auch das Gemeinschaftshaus vom Chor ganz wesentlich durch einen großen finanziellen Zuschuss und vieler ehrenamtlicher Mitstreiter beim Bau gefördert worden.

1977 suchte der Chor nach der Absage eines bereits eingeplanten Chorleiters nach einer „Notlösung“. Diese hieß „Hanna Schöfisch“. Zunächst sollte diese die ersten Singstunden abhalten, doch dabei blieb es nicht. Wolfgang Schöfisch weiß nicht, ob es noch irgendwo eine Chorleitung gibt, die in 40 Jahren von der ersten bis zur letzten Singstunde ohne jeden Ausfall den Chor geleitet hat.

„Nebenbei hat sie zwei Kinder bekommen“, sagte der Vorsitzende, „und zwar richtig gut platziert im späteren Frühjahr und mit einer etwas längeren Sommerpause um den Singbetrieb ab Herbst nicht zu stören“. Wichtig war für sie, als Chorleiterin am Ball zu bleiben. Nach dem C- folgte der B-Schein. Mit Breitingen übernahm sie einen weiteren Chor, dem folgte mit Weidenstetten der dritte. Nach der B-Prüfung half sie mit, den Hugo-Hermann-Chor zu gründen.

,,Letzten Donnerstag hast du deine letzte Singstunde abgehalten und das mit der gleichen Souveränität wie die ungefähr 1600 Singstunden vorher“, sagte ihr Ehemann. Anlass zum Schmunzeln gaben seine Worte: ,,Der Einzige, der schon 40 Jahre von 47 Ehejahren darunter leidet, bin ich. 40 Jahre werde ich von dir dirigiert – man kann es auch anders sagen: Du gibst den Ton an“.

Wie man nun sehe, habe alles ein Ende, auch seine „Leidenszeit“. 36 Jahre sei er nun Vorsitzender des Chors. „Das hatte extreme Vorteile, nämlich kurze Dienstwege. Deswegen kann ich nur jedem Gesangvereinsvorsitzenden raten, heirate deine Chorleiterin.“ Krachender Beifall war diesen Worten beschieden.

Im ernsteren Ton dankte der Vorsitzende seiner Frau für die 40 Jahre ihrer Tätigkeit. ,,Wir wissen was wir an dir gehabt haben“. Eins wird sich in Zukunft bei Hanna Schöfisch ändern: Am Donnerstag hat sie keine Singstunde mehr. Dagmar Erz vom Chorverband Ulm überbrachte die Glückwünsche und dankte Hanna Schöfisch für die gute Zusammenarbeit mit dem Chorverband. Unter großem Beifall überreichte sie Hanna Schöfisch die Goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes.