Sozialforschung 399 Wünsche unterm Weihnachtsbaum

Samira Eisele

Alles dreht sich um das Thema Gesundheit: Von 399 Wünschen, die Studentin Verena Rudolph als Rückmeldung zu ihrer Bachelor-Umfrage mit dem Thema „immaterieller Wunschzettel“ erreicht haben, ist der nach Gesundheit der am häufigsten genannte. Mit ihrer Befragung möchte die Langenauerin herausfinden, was für die Menschen in der Region abgesehen von Konsum wichtig ist – und einen Impuls geben, sich auf Werte und eigene Kraftquellen zu besinnen. „Ich bin auf jeden Fall zufrieden“, sagt Rudolph, die auf 100 bis 150 ausgefüllte Wunschzettel gehofft hatte und nun 133 – jeden davon mit drei Wünschen – auswerten kann.

Eine zentrale Frage, die sich die Studentin des Sozialmanagements vor ihrer Erhebung gestellt hat, ist: Ändern sich Wünsche im Laufe des Lebens? „Es scheint keine so großen Unterschiede zu geben“, stellt Verena Rudolph beim Durchklicken der Wunschzettel fest. Die Teilnehmer, die zwischen 10 und 89 Jahre alt sind und überwiegend weiblich, wählten durchweg ähnliche Themen. Ihre Wünsche ordneten sie vor allem den Kategorien Gesundheit, Familie/Partner/Freunde und Persönliche Ziele zu. Fünf Kinder und Jugendliche haben mitgemacht. Sie antworteten „zum Teil super reflektiert“, findet Rudolph und zitiert einen Wunsch nach „einer glücklichen Familie“ und einen nach umsichtiger Nutzung von Ressourcen und „Wegen, um den Konsum zu reduzieren“. Auch der Wunsch: „Mehr Zeit mit meinem Pferd“ tauchte bei den 10- bis 19-Jährigen auf. „Der Faktor Zeit ist ganz wichtig“, stellt die Langenauerin fest. Immer wieder liest sie beispielsweise den Wunsch, sich mehr dem Partner und der Familie widmen zu können.

Nur zehn Personen haben berufliche Ziele formuliert. „Da hätte ich mehr erwartet“, sagt die Studentin, schränkt diese Beobachtung aber gleich ein: Ihre Umfrage ist nicht repräsentativ und lässt deshalb auch keine allgemeinen Rückschlüsse zu. „Ich denke, dass sie ein bestimmtes Klientel angezogen hat.“

Unter ihren vielen Rückläufen, habe es zwei gegeben, die den Wunschzettel nicht wie erwartet ausgefüllt haben, sondern die drei Wünsche nutzten, um ihren Unmut über das „sozialistische“ Thema zu formulieren und anstatt Weltfrieden – den Verena Rudolph ihrem Online-Formular zum Ankreuzen als Zusatzwunsch angehängt hatte – den „unaufhaltsamen Aufstieg des Kapitalismus“ wünschten. Doch abgesehen davon habe sie „nur positive Rückmeldungen bekommen, sagt die Studentin.

Umfrage noch zwei Tage online

Bis Heiligabend läuft die Wunschzettel-Umfrage noch, danach möchte Verena Rudolph schnell mit der Auswertung beginnen. Da sie einen qualitativen Forschungsansatz gewählt hat, geht es dabei nicht um die Menge der erhobenen Daten, sondern darum, den Hintergrund der Antworten zu reflektieren.

Etwas schade findet Rudolph, dass die Wünsche selten konkret ausformuliert wurden: Der Wunsch nach „Gesundheit“ wird selten zu „dass meine Schmerzen weggehen“ oder „ein Heilmittel für eine chronische Darmerkrankung“. Konkrete Antworten zu formulieren, die Rudolph entsprechend ihres Forschungsansatzes aus der Psychologie Erkenntnisse über persönliche Ressourcen der Befragten liefern, scheint den Umfrageteilnehmern schwer zu fallen. Von Bekannten habe sie erfahren, dass diese sich beim Ausfüllen des Wunschzettels unter Druck gesetzt fühlten. Verena Rudolph vermutet: Erwachsene Menschen haben oft verlernt, sich die Frage zu stellen, was ihnen gut tut.

Dass trotzdem so viele einen Wunschzettel ausgefüllt haben, freut die Studentin. „Es ist schön, dass die Leute das wichtig finden.“ Den weitesten Weg hatte ein Wunschzettel aus Louisville im US-Bundesstaat Kentucky.

Ob es in ihrer Familie unterm Weihnachtsbaum ebenfalls um immaterielle Wünsche gehen wird, weiß die Mutter zweier Töchter noch nicht: „Das Thema hat uns alle schon so lange begleitet“, sagt Rudolph – und hofft, mit ihrer Umfrage den ein oder anderen zum Nachdenken angeregt zu haben.