Umwelt 35 Arten von Libellen bei Langenau

Langenau / Julia Hawener

Ein Mann für viele Aufgaben: Der Langenauer Feldschütz Sven Ehret hat bei einem der regelmäßig stattfindenden Vortragsabende der AG Donaumoos Langenau im Naturfreundehaus von seinen Aufgabenbereichen als Feldschütz und einem seiner größten Hobbys berichtet – den Libellen.

Seit knapp fünf Jahren ist der gelernte Forstwirtschaftsmeister für die Baumpflege, die Feldwegunterhaltung und das Bibermanagement in Langenau verantwortlich. Doch auch neben seinem Arbeitsalltag treibt es Sven Ehret in die Natur: Seit fünf Jahren fotografiert er nun schon verschiedenste Libellenarten der Gegend und „irgendwann will man auch wissen, was man so fotografiert“, sagte der Feldschütz. Langenau sei ein wahrer „Libellen Hotspot“, denn etwa 35 unterschiedliche Libellenarten lassen sich dort finden – bei 81 Libellenarten in ganz Deutschland sei das wirklich eine Menge. Ehrets Bilder, alle selbst fotografiert, zeigen Nahaufnahmen von Libellen während der Eiablage oder einfach nur anmutig sitzend auf einem Ast.

Seine Bilder entstehen zum Großteil am Landesgrenzgraben in Asselfingen, dort seien neben den in Baden-Württemberg häufig vorkommenden Libellenarten wie Hufeisen-Azurjungfern oder der Federlibelle, auch Arten wie die Afrikanische Feuerlibelle zu finden, „die es früher hier nicht gab, doch seit die Klimaerwärmung deutlich zu spüren ist, findet man sie auch hier“. Über einen seiner Schnappschüsse freut sich Ehret jedoch am meisten: von der Südlichen Heidelibelle, denn diese hat „zuvor laut Literatur noch nie jemand in dieser Gegend gesichtet“.