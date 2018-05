Sicherheit 334 000 Euro für die Feuerwehr

Berghülen / mp

Seit einigen Jahren beschäftigen sich der Berghüler Gemeinderat und die örtlichen Feuerwehrmänner mit einem neuen Hilfslöschfahrzeug, einem HLF 20. Denn erst im dritten Anlauf kam die Gemeinde mit ihrem Zuschussantrag zum Zuge. 2017 kam endlich der ersehnte positive Bescheid des Landes, am Dienstagabend haben die Räte in der Gemeinderatssitzung einstimmig für ein Serienfahrzeug der Firma Magirus mit Daimler-Fahrgestell votiert.

Jürgen Helm von der Brandschutzberatung Filderstadt hatte das Gremium zuvor über die eingegangenen Angebote nach der europaweiten Ausschreibung und die Auswahlkriterien informiert. Die Ausschreibung war in drei Losen erfolgt. Los 1 betraf das Fahrgestell, Los 2 den feuerwehrtechnischen Aufbau und im dritten Los ging es um die Beladung. Eingegangen sind je Los zwei Angebote und für alle Lose zwei Nebenangebote von der Firma Magirus.

Vor der Ausschreibung hat ein Fachkreis, gebildet aus Kameraden der Berghüler Wehr und Jürgen Helm, insbesondere die technische Ausstattung in einem 74 Seiten starken Dokument festgelegt. „Diese Liste enthält die genormte Ausstattung, vor allem aber die für uns in Berghülen notwendigen Gerätschaften“, erläuterte Bürgermeister Bernd Mangold. Die Zuschlagskriterien sind kompliziert, Preis, Erfüllungsgrad der Technik, Garantie- und Ersatzteilservice sowie Wirtschaftlichkeit sind priorisiert und obendrein prozentual gewichtet, erklärte Helm. Seine Prüfung der Angebote anhand dieser Kriterien ergab am Ende seinen Vergabevorschlag: Das neue Serienfahrzeug von Magirus zum Gesamtpreis von rund 334 000 Euro. Das, im Preisvergleich günstigste Vorführfahrzeug, habe er nicht berücksichtigt, weil es mit mehr als acht Monaten nach der Zulassung den Vorschriften nach zu alt ist, die Folge wäre eine Kürzung des bewilligten Zuschusses von 40 Prozent.

Das neue Serienfahrzeug erfülle nahezu alle Anforderungen, liege aber beim Angebotspreis um rund 30 000 Euro unter den zweitbesten Angeboten. Zwar entspreche die technische Ausstattung lediglich der Norm, doch der Berghüler Kommandant Thomas Mayer berichtete, er habe von Kameraden benachbarter Wehren erfahren, dass „eine Nachrüstung mit den eigenen, gewünschten Gerätschaften möglich“ sei. Dieses Restrisiko will Berghülen eingehen, immerhin spare es die Gemeinde 30 000 Euro, meinte Mangold. Dieses Gesparte soll Grundstein für einen Mannschaftstransportwagen sein, damit liebäugelt die Berghüler Wehr schon lange und dafür ist auch im Etat Geld vorhanden. Dort sei dann obendrein noch Platz für Gerätschaften, die möglicherweise im neuen HLF 20 doch nicht mehr untergebracht werden könnten, führte der Bürgermeister aus. Helm verwies noch auf eine derzeit anstehende Normänderung bei Feuerwehrfahrzeugen: Voraussichtlich ab 2019 wird das zulässige Gesamtgewicht geändert. „Das kann die Firma problemlos nachrüsten, es wird aber rund 5000 Euro mehr kosten“, warnte er schon einmal vor. Vor 2019 kann das HLF 20 nicht geliefert werden.