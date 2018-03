Hilfsdienste 320 Mitarbeiter jetzt beim Merklinger ASB

Merklingen / Sabine Graser-Kühnle

Der ASB Regionalverband Alb & Stauferland mit Sitz in Merklingen befindet sich wieder in ruhigem Fahrwasser. Das versicherte Vorsitzender Hans-Dieter Bührle in der Hauptversammlung. Der Jahresumsatz stieg 2017 um drei auf insgesamt 13 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um 52 auf jetzt 320. Ab Mitte dieses Jahres übernimmt er die 24-Stunden-Rettungswache in Süßen in Kooperation mit dem dortigen DRK. Das sei wichtig für den ASB, denn „das Land ist gut mit Rettungsdiensten versorgt, so gibt es wenige Möglichkeiten für eine Erweiterung“, sagte Bührle. „Das erweitert den Horizont und solche Impulse sind im Rettungsdienst wichtig.“

Auch im ehrenamtlichen Bereich sei der ASB gut aufgestellt, berichtete der stellvertretende Vorsitzende David Dölling. Dass es derzeit so gut läuft im Verband, in dem es in den vergangenen Jahren kräftig gewackelt hatte, führt er auf die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit zwischen dem seit Ende 2016 amtierenden Vorstand und dem Geschäftsführer Achim Dippold zurück.

Die neue Konstellation brachte obendrein neue Ideen. So wurde die Homepage frisch gestaltet und mit einem Imagefilm ausgestattet. Besonders wirkungsvoll sei der Einsatz des ASB als medizinischer Partner und als Werbepartner. Bei den Elchinger Basketballern ist der ASB seit einem Jahr und beim Eishockeyverein Neu-Ulm seit drei Monaten medizinischer Betreuer. Er tritt obendrein mit großangelegten Werbeflächen auch auf den Spielfeldern als Sponsor auf. „Je besser die Außenwirkung, desto weniger Personalprobleme haben wir“, bekräftigte Sanitätsdienst-, Ausbildungs- und Messenleiter Stephan Preiß. Daher investiere der Verband auch kräftig in Fortbildung von Mitarbeitern und in die Ausbildung. So ist der ASB aktiv in der Ausbildung von Ersthelfern in Firmen und Schulen.

Weitere Einkünfte erzielt der ASB durch die zwei Sozialstationen und mit seinen vier Pflegeheimen. Die insgesamt 189 stationären Betten machen 65 Prozent der Einnahmen aus, berichtete Geschäftsführer Achim Dippold. „Alles entwickelt sich positiv, wir könnten sogar wesentlich mehr machen“, sagte er. Doch vor allem in der Pflege sei es schwierig, immer alle Stellen besetzt zu bekommen. „Man muss auf allen Klavieren spielen, um Mitarbeiter zu finden.“ Eine Herausforderung erkennt er in der Pflegeheimverordnung, die ab 2019 nur noch Einzelzimmer und Wohngruppen mit maximal 15 Personen zulässt. „Aber auch das werden wir schaffen.“

In die Bestandsgebäude muss der ASB auf jeden Fall investieren, sagte schon Bührle, der dies als dringende Aufgabe des „neuen“ Vorstands sieht. Der stand nämlich turnusgemäß zur Wahl. Alle Amtsträger kandidierten wieder, und die Versammlung bestätigte sie. Als Verbandsarzt wurde Dr. Andreas Appel erneut gewählt. Künftig wolle sich der Verband weiter konsolidieren und stärken, riskante neue Projekte stünden nicht an, versicherte der Vorsitzende Bührle.

Das ambulante Wohnen in Geislingen sei nach wie vor ein Thema, „das ist noch nicht gestorben“. Aktiv in die Werbung für eine neue Jugendgruppe wollen die Jugendleiterinnen Jessica und Selina Smiale gehen.

Bürgermeister Sven Kneipp freute es, dass alle Dienste, Rettung und Feuerwehren, in Merklingen an einem Strang ziehen. Das sei wichtig auch wegen der aktuell vielen Unfälle, die oft durch die Baustellen um Merklingen ausgelöst würden. Das ehrenamtliche Engagement hob er besonders hervor: „Sie beleben den Alltag der Heimbewohner und sorgen für mehr Lebensqualität.“