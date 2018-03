Strukturpolitik 2,3 Millionen Euro für 47 Projekte

Alb-Donau-Kreis / ts

Mit 2,3 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fördert das Land Baden-Württemberg private und öffentliche Vorhaben im Alb-Donau-Kreis. Das Geld wird auf 47 Projekte in 23 Kommunen verteilt. Das gesamte Investitionsvolumen betrage 20,9 Millionen Euro. Die Förderschwerpunkte sind Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen.

Zum ersten Schwerpunkt gehören Vorhaben in Weidenstetten. Dort sollen leerstehende landwirtschaftliche Gebäude abgebrochen und „ortsbildgerechte“ Wohnhäuser errichtet werden. Knapp 71 000 Euro beträgt die Förderung beider Projekte. Ähnliches plant die Stadt Blaustein in Markbronn. Den Kauf zweier Grundstücke und den Abbruch der alten Gebäude bezuschusst das Land mit insgesamt 66 000 Euro. Später sollen dort etwa 20 Wohnungen entstehen. In Markbronn werden zudem zwei private Hausbauten gefördert.

Zum Schwerpunkt Arbeiten gehören Projekte in Lonsee-Luizhausen. Die Neubau-Vorhaben zweier Firmen werden mit insgesamt knapp 350 000 Euro gefördert. In Langenau-Hörvelsingen werden die Modernisierung eines Betriebs sowie die Einrichtung einer Physiotherapie-Praxis bezuschusst. Eine Dienstleistung wird auch in Blaubeuren-Asch gefördert, dort ist es die Einrichtung eines Friseursalons. Und in Schelklingen-Schmiechen bekommt ein Bauherr für die Einrichtung eines Hofladens mit Weinlaube und von Ferienwohnungen ebenfalls eine Landesförderung.

Für die Landtagsabgeordneten Jürgen Filius (Grüne) aus Ulm und Manuel Hagel (CDU) aus Ehingen ist das ELR ein wichtiger Baustein zur Stärkung des ländlichen Raums. Ziel sei es, die Strukturen ländlich geprägter Orte nachhaltig zu verbessern, meint Filius. Hagel betont, dass mit der innerörtlichen Entwicklung die Wohnqualität in den Gemeinden gesteigert werde.