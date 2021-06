Nur wenige Fragen hatte der Nellinger Gemeinderat an Architekt Christoph Wieland vom Büro Graf & Völk in Langenau, dann war der Bau des neuen Kindergartens beschlossene Sache. In der außerordentlichen Sitzung am Montag wurde die Entwurfsplanung für das auf 2,24 Millionen Euro veranschlagte Baupr...