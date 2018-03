Abwasser 1,5 Millionen für Kanäle in den Teilorten

1,5 Millionen für Kanäle in den Teilorten

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Mehr als 1,5 Millionen Euro investiert die Stadt Laichingen in die Kanalunterhaltung der drei Teilorte. Manfred Braun, Gebietsleiter im Rathaus für den Tiefbau, erläuterte dem Gemeinderat mit Fotos und Filmen die Vorgehensweise, die auf der gesetzlich vorgegebenen Eigenkontrollverordnung beruht. In Feldstetten, Suppingen und Machtolsheim sind in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 26,4 Kilometer Kanal mit einer Kamera befahren worden. Diese Aufnahmen dienen als Basis für eine Kanaldatenbank, eine Art Kataster. Im zweiten Schritt wurden die Schäden anhand der Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert und nach deren Dringlichkeit eine Prioritätenliste erstellt. Eine Überprüfung der Kanäle und die Anpassung der Prioritätenliste muss künftig alle 15 Jahre erfolgen.

Risse und Bruchstellen

Für die drei Teilorte steht nunmehr die Reparatur von Rissen und Bruchstellen im Kanalsystem an, die der höchsten Dringlichkeitsstufe fünf und der nächsten Stufe vier entsprechen. Mit „fünf“ klassifiziert sind von 186 Abschnitten 2,3 Prozent, 23,3 Prozent entsprechen der vierten Klasse. Die meisten Schäden können ganz ohne Tiefbauarbeiten repariert werden. Dazu werden Techniken mit Kurzliner, Inliner oder Roboter angewandt. Für diese Sanierungsarbeiten ruft die Stadt einen öffentlichen Teilnahmewettbewerb aus. Unter diesen Bewerbern werden die Bauarbeiten, allerdings in beschränkter Weise, also unter den Firmen, die der Stadt geeignet erscheinen, ausgeschrieben. „Wir vergraben sehr viel Geld im Untergrund unserer Stadt, aber wichtige Infrastruktur ist nicht immer sichtbar“, meinte Bürgermeister Klaus Kaufmann.