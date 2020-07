Der 1. August 2002. In den Abendstunden bereitet sich der damalige Bürgermeister Paul Roth in einem Zelt beim Badesee vor, um vor großer Festgesellschaft die erste Ortstafel hochzuheben, die Erbach als Stadt ausweist. Die Klänge des Fests vernimmt im zwei Kilometer entfernten Dellmensingen auch C...