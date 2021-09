Am 23. September 1861 wurde Robert Bosch in Albeck geboren. Er wäre also am Donnerstag 160 Jahre alt geworden. Wenn das kein Grund zu feiern ist. Genau das wollten die Langenauer Stadt- und die Ortsverwaltung tun. 2020 und 2021. Man hatte Pläne entworfen für ein „Robert-Bosch-Jahr“. Gepla...