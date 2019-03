Infrastruktur 150 Unterschriften an die Bank

Sabine Graser-Kühnle

Walter Strohm, Friedrich Hetterich, Hansjörg Götz, Heinz Proksch, Günter Stucke und Ortsvorsteher Bernd Kühnle aus Suppingen haben gestern 172 Unterschriften an den Prokuristen und Leiter des Privatkundengeschäfts der Volksbank Laichinger Alb, Sascha Ersinger, übergeben. Die beiden Vorstände der Bank hatten sich so kurzfristig nicht freimachen können. Ersinger räumte bei der Schließung der Suppinger Bankfiliale Fehler in der Handlungsweise ein: „Wir haben, auch in vielen Einzelgesprächen mit Kunden, die sich persönlich beschwert haben, eingesehen, dass es ein tiefer gehendes Informationsbedürfnis gibt.“ Die Vorstandschaft habe daher inzwischen entschieden, die Mitglieder und Kunden der drei betroffenen Außenstellen Suppingen, Hohenstadt und Türkheim in einer extra Veranstaltung zu informieren.

Wie Ersinger berichtete, arbeitet der Vorstand schon an Nachbesserungen, die den die jeweiligen örtlichen Strukturen angepasst sind. Ersinger sicherte den Überbringern der Unterschriften, die damit eine Versammlung forderten, zu, dass sie bei diesen Überlegungen mit ihren Vorschlägen einbezogen werden. Ein Termin für die Versammlung steht noch aus.

Hansjörg Götz wunderte sich, weshalb die Bank nicht schon beim ersten Vorstoß von Walter Strohm über das Aufsichtsratsmitglied aus Suppingen Mitte Februar zu dieser Entscheidung gekommen war. Dennoch haben die Unterzeichner ihr Ziel einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erreicht.

Doch der Ärger sitzt nach wie vor tief. Vor allem von den Aufsichtsräten zeigte sich Walter Strohm enttäuscht: „Das sind unsere Vertreter.“ Den Vorschlag aus der Führungsetage der Genossenschaftsbank, die Suppinger könnten ihre Bankgeschäfte künftig auch in Feldstetten erledigen, hält er für Hohn, angesichts der schlechten Busverbindungen von Suppingen nach Feldstetten. Dass Suppingen zu klein sei für das Tagesgeschäft hält man im Dorf ebenfalls für eine Ausrede, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Bank erst vor drei Jahren in Scharenstetten ein neues Gebäude gebaut hat und dort drei Mitarbeiter beschäftigt. In Suppingen leben nahezu 150 mehr Menschen als in Scharenstetten und „durch unseren Ort fahren garantiert wesentlich mehr Leute“, ist sich Friedrich Hetterich sicher.

Ein aufstrebender Ort

Zudem erkennen die Suppinger mit der Schließung der Bank eine Abwertung ihres Ortes. Immerhin ist der Laichinger Teilort mittlerweile wieder ein aufstrebender Ort mit guter Infrastruktur: Kindergarten, zwei Metzger, Bäcker, Getränkemarkt, „Apfelhäusle“ und Friseur. Hetterich richtet den Blick auf die jüngsten Wohngebiete und das neue, das noch 2019 erschlossen werden soll. Er berichtet, dass längst nicht nur ältere Leute, sondern viele unter 30-Jährige unterschrieben haben. Anders, als vor zwei Jahren, als die Suppinger einen Geldautomaten für ihre Filiale haben wollten. Die damals gestartete Aktion wurde wieder eingestellt aufgrund der Befürchtung, die örtliche Bank könnte geschlossen werden.

Doch nun ohne Bank, kritisiert Heinz Proksch, das schränke die Lebensqualität ordentlich ein. Als Genossenschaftsbank sei die Volksbank ihren Mitgliedern verpflichtet, dieses Argument hätten sie vielfach an den Haustüren gehört. Die Bank sei von ihren Leitsätzen der Genossenschaftsbank weit entfernt, darin sind sie sich einig. Übrigens: Gleich an zweiter Stelle, nach den genossenschaftlichen Werten, steht auf der Homepage der Bank das Mitbestimmungsrecht der Mitglieder. „Wir harren nun der Dinge“ resümierte Ortsvorsteher Bernd Kühnle nach dem Gespräch mit dem Prokuristen.