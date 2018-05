140 Nachwuchssportler kämpfen zum Auftakt der Kinderliga Süd

fg

Mit Ehrgeiz und noch mehr Spaß sind zum Start der diesjährigen „Kinderliga Süd“ – der bisherigen Schülerliga – am Mittwochabend die kleinen Athleten in Erbach zur Sache gegangen. 140 Teilnehmer aus Ehingen-Dettingen, Illerrieden, Staig, Unterkirchberg und Erbach kämpften voller Einsatz um Punkte beim Laufen, Werfen sowie beim Hoch- und Weitsprung. „Wir haben wieder mal bestes Wetter erwischt. Für die Kinder war es ein toller Tag“, sagte Anja Sommer vom veranstaltenden TSV Erbach. Die nächsten Wettkämpfe sind am 11. Juni in Ehingen und am 26. Juni in Illerrieden; am 24. Juli treffen dann die Besten der Liga Süd im Ulmer Donaustadion auf die Auswahl der Liga Ost.