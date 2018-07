Freizeit 130 Aktionen für interessante Ferien

Laichingen / Thomas Spanhel

Aus mehr als 130 Angeboten können sich Kinder aus Laichingen und Umgebung in den nächsten Tagen ein ganz individuelles Freizeitprogramm für die Zeit der Sommerferien zusammenstellen. Zwischen dem 20. Juli und dem 8. September gibt es dann ausgefallene Dinge wie den Drohnenflug zu entdecken oder eben beliebte Angebote rund ums Pferd und zum Thema Kochen.

Wie jedes Jahr überlegten sich viele Vereine, Eltern und andere Einrichtungen, wie sie dem Nachwuchs möglichst attraktive Veranstaltungen bieten können. Im Sportbereich bleibt kaum ein Wunsch offen. Da können die Kinder an einer kleinen Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen ebenso wie an vielen anderen Ballsportarten, Bogenschießen, Tanzen, Turnen, Schwimmen oder Fliegen. Erstmals im Programm sind Selbstverteidigungskurse in großer Zahl. Musikliebhaber üben in einer eigenen Kapelle gemeinsam auf ein Konzert. Im Kreativ-Bereich gibt es Bastel-, Filz- und auch Zauberangebote und auch in der Natur lässt sich gemeinsam viel erleben.

In den Laichinger Ortsteilen und umliegenden Gemeinden ist ebenfalls einiges geboten, in Machtolsheim beispielsweise eine Sommerolympiade, in Suppingen eine Erkundung des Energieparks und in Feldstetten Hunde-Sport. In Westerheim können Kinder zu Apotheken-Detektiven werden und in Wiesensteig ihre ersten Sprünge von der Mattenschanze ausprobieren. Die Stadtverwaltung organisiert einen Ausflug nach Trippsdrill.

Mit 89 von der Stadt organisierten Veranstaltungen gibt es mehr Angebote als im vergangenen Jahr. Bürgermeister Klaus Kaufmann bedankte sich bei der Programmvorstellung gestern dafür bei den Vereinen und Eltern: „Es geht um sinnvolle Freizeitbeschäftigung, aber auch um Kinderbetreuung für Eltern, die nicht die ganzen Ferien zu Hause sein können.“

Bücherei und Vhs mit dabei

„Im vergangenen Jahr hat sich erstmals eine Mehrheit von Kindern über das Internet angemeldet“, berichtete Sachbearbeiterin Heike Maier. Sie hofft, dass der Trend anhält. Das berge Vorteile bei der Organisation.

Zusätzlich zum städtischen Programm kann der Sommerleseclub der Stadtbücherei und der Sommerferien-Club der Stadtbücherei wahrgenommen werden – mit über 40 weiteren Programmpunkten.