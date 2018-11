Haushalt 125 Millionen Euro für Jugend und Soziales

Ulm / rei

Mehr als die Hälfte seiner Ausgaben steckt der Alb-Donau-Kreis auch 2019 wieder in den Bereich Jugend und Soziales: 125 Millionen Euro umfasst dieser Teilhaushalt. Diesen stehen im Sozialbereich 46 Millionen Euro an Einnahmen gegenüber, die etwa einem Fünftel der Gesamteinnahmen des Kreises entsprechen. Die Höhe der Ausgaben nannte Landrat Heiner Scheffold „eine beeindruckende Zahl“ – erforderliche Sozialausgaben in diesem Umfang in einem Land, dem es so gut gehe wie fast keinem auf der Welt.

Darunter fallen zum Beispiel die soziale Grundsicherung in Arbeitslosigkeit und Alter, Geld für soziale Dienste und Familienhilfe, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und Hilfen für Flüchtlinge. Der Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales hat den Teilhaushalt am Dienstag beraten und dem Kreistag empfohlen. Aufgenommen hat er in den Haushalt noch einige Anträge der Fraktionen (siehe Infokasten). Darunter etwa den der CDU-Fraktion, den Betreuungssatz für Tagesmütter von 5,50 Euro pro Stunde ab dem 1. Januar auf 6,50 Euro aufzustocken. Josef Barabeisch, Dezernent für Jugend und Soziales, schätzt die Mehrausgaben, die dafür anfallen, auf rund 170 000 Euro.

Mehr Geld als in den vergangenen Jahren, insgesamt 37 Millionen Euro, wird der Kreis in die Eingliederungshilfen stecken – etwa in die integrativen Leistungen von Kindergärten, wie Barabeisch erläuterte. Hier brauche es mehr Fachleute, die mit Kindern arbeiten, die in ihrer Entwicklung beeinträchtigt oder behindert sind. Die Kindergärten hätten signalisiert, die Anforderungen in diesem Bereich nicht mehr stemmen zu können, so der Sozialdezernent.

Für die Flüchtlingshilfe will der Kreis rund 8 Millionen Euro ausgeben. Aktuelles Thema hier ist der Rückbau der Gemeinschaftsunterkünfte: Ende 2016 waren es 37, Ende Oktober 2018 nur noch 17. Kurt Wörner (CDU) warf ein, dass die Auflösung der Unterkünfte vor Ort oft für Unverständnis sorge, wenn gleichzeitig Bleibeberechtigte verzweifelt nach Wohnungen suchten. Barabeisch erwiderte, es sei rechtlich nicht möglich, dass die Menschen dort bleiben – man könne sich doch unter den Nachbargemeinden aushelfen. Scheffold sagte, wenn einige der abgegebenen Unterkünfte wiederum von einer Kommune gekauft oder gemietet würden, stehe dem nichts im Wege.