Bildung 1100 Quadratmeter fehlen der Schule in Staig

Hüttisheim/Staig / Franz Glogger

1100 Quadratmeter fehlen der Verbandsgemeinschaftsschule (VGMS) in Staig, erläuterte Andrea Kosten vom beauftragten Ulmer Projektierungsbüro NPS der Verbandsversammlung Kirchberg-Weihungstal am Montag. Nach der Berechnung, die an die Vorgaben des Regierungspräsidiums Tübingen angelehnt ist, sind zum Beispiel sechs Klassenzimmer vorhanden, zwölf würden jedoch gebraucht.

Weitere Mankos gebe es bei den Lernateliers, in der Verwaltung und beim Platz für Lehrer. Letztere seien an einer Gemeinschaftsschule den ganzen Tag über anwesend, bräuchten also entsprechende Arbeitsplätze sowie Aufenthaltsgelegenheiten in der Schule. Teils könnten Räume umgenutzt und neu organisiert werden, dennoch bleibe der genannte Bedarf. Bislang waren hierfür Baukosten von

3,5 bis 4 Millionen Euro im Gespräch gewesen. Klares Signal der Mitgliedsgemeinden Hüttisheim, Illerkirchberg, Schnürpflingen und Staig: Teurer soll es auch nicht werden.

Wirtschaftlichkeit im Blick

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in der Sitzung fünf Büros benannt, die aufgefordert werden, Lösungen und ein Honorarangebot vorzulegen. Das soll bis 8. Mai geschehen. Bis Ende Juni wird entschieden, mit welchem Architekten geplant wird. „Wir wollen die perfekte Ausstattung“, betonte Staigs Vertreter Erich Kienhöfer. Dennoch müsse die Erweiterung wirtschaftlich umgesetzt werden, sagte der Rat.