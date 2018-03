Verein 1100 Arbeitsstunden in KSV-Halle gesteckt

Unterelchingen / Barbara Hinzpeter

700 Zuschauer bei den drei Theateraufführungen im vergangenen Jahr, volle Ränge bei den Ringern und zahlreiche Besucher bei den Festen im Gemeindegarten und den Konzerten: Der KSV steht nicht nur für Kraft-, Handball- und Freizeitsport, sondern auch für Kulturelles und Geselliges. Davon zeugten die Berichte aus den Abteilungen in der Jahreshauptversammlung.

Vorsitzender Franz Beer freute sich, dass die Mitgliederzahl „entgegen dem allgemeinen Trend“ konstant sei. Der Verein hat derzeit 982 Mitglieder, davon 661 Erwachsene und 321 Jugendliche und Kinder. Für die würde der KSV gerne noch weitere Sportarten anbieten. Doch es fehle nach wie vor an Übungsleitern, bedauerte Beer. In 1100 freiwilligen Arbeitsstunden haben die KSV-Mitglieder im vergangenen Jahr die Halle in Schuss gehalten.

Neben größeren und kleineren Reparaturen fielen vor allem die Renovierungen von Toiletten und Sauna an. Außerdem bauten die Mitglieder eine Boulebahn. Sie solle, so Beer, die Geselligkeit fördern und könne von allen Interessierten genutzt werden. Die Geselligkeit pflegen auch die derzeit 24 Jonglierer, die sich laut Paul Wilms über Verstärkung freuen würden. Obwohl sich die Ringer aus der Oberliga zurückgezogen haben, hätten ihnen die Zuschauer die Treue gehalten, sagte Manuel Tögel. Die sportlichen Erfolge der Aktiven und Jugendlichen könnten sich sehen lassen, gleichwohl werde es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden.

Bei Maifeier, Volkstrauertag und sonstigen Anlässen können die Unterelchinger stets auf die KSV-Sänger zählen. Das ging aus dem Bericht von Konrad Dehm hervor. Für die Blaskapelle kündigte Stefan Mack bereits jetzt ein großes Ereignis an: Sie feiert im Juni 2019 mit einer mehrtägigen Feier ihr 100-jähriges Bestehen. Der Festakt ist für Herbst 2019 geplant. Angesichts der konstanten Mitgliederzahl und der soliden Finanzen „können wir beruhigt in die nächsten Jahre gehen“, sagte Beer. Allerdings sei damit zu rechnen, dass in der Halle in absehbarer Zeit größere Reparaturen anfallen. Beer ehrte langjährige Mitglieder und Dagmar Schorn, die seit 1988 Geschäftsführerin des KSV und darüber hinaus seit 25 Jahren Jugendleiterin ist.

Für 70-jährige Mitgliedschaft wurde Edmund Mannes geehrt. Seit 60 Jahren sind Lorenz Dehm, Ludwig Luikard und Michael Schneider im KSV, seit 50 Jahren Konrad Glöckle, Karl Gnann, Irmgard König, Richard Steck und Elisabetn Wurz. Für 40 Jahre wurden geehrt: Thomas Bartl, Rainer Fassmann, Thomas Heuberger, Alexander Keilich, Hermann Kohn, Engelbert Lehnert und Robert Steck.