110 Kinder beim Osterhasencup

110 Kinder haben sich für den 12. Osterhasen-Cup am kommenden Sonntag in Beimerstetten angemeldet. Etwas weniger als die letzten Jahre. „Ostern ist sehr früh in diesem Jahr. Da sind viele vielleicht noch beim Skilaufen“, mutmaßt Daniel Graaf, Abteilungsleiter Leichtathletik des TSV Beimerstetten. Die knapp 40 jungen Mitglieder der Leichtathletikabteilung in Beimerstetten werden am Sonntag fast alle dabei sein. Der Osterhasen-Cup ist das Finale des Wintercups des Leichtathletikkreises Ulm/Alb-Donau. Ausgetragen wird ein kindgerechter Vierkampf in den Altersstufen U8, U10 und U12: Unter anderem müssen die Kinder am Seil hängend einen Stoffball in einen Kasten bugsieren.