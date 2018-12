Förderung 100.000 Euro für Projekte in der Region

Region / swp

Langenau und die Lonetal-Gemeinden bekommen Geld aus dem Leader-Programm für ländliche Kommunen.

Mehr als 100.000 Euro aus dem Leader-Programm fließen in zwei Projekte im Alb-Donau-Kreis. Mit etwa 84.000 Euro von der EU gefördert wird die Erweiterung des Informationssystems zur Eiszeitkunst im Lonetal: Das haben die Gemeinden Asselfingen, Rammingen und Öllingen zusammen mit der Stadt Niederstotzingen beantragt. Unter anderem sollen Themenwege gesichert und Urzeit-Tiere aus Holz aufgestellt werden, mit denen Kinder spielen können. Ferner bekommt die Stadt Langenau etwa 17.500 Euro zur Verbesserung der Infrastruktur entlang des länderübergreifenden Donautäler Radwegs: Dort sollen mit dem Geld aus dem EU-Fördertopf unter anderem Brotzeitinseln, Panoramaschaukeln und eine E-Bike-Ladestation errichtet werden. Für dieses Projekt kooperiert die Brenzregion mit den bayerischen Laeder-Aktionsgruppen Schwäbisches Donautal und Neu-Ulm.

Gleichmäßig verteilen

Die Leader-Aktionsgruppe Brenzregion hat in ihrer jüngsten Sitzung insgesamt EU-Zuschüsse in Höhe von 332.000 Euro und Landesmittel von 20.100 Euro vergeben. „Unser Anliegen ist es, die Projekte möglichst gleichmäßig sowohl im Landkreis Heidenheim als auch im Alb-Donau-Kreis zu verteilen“, sagte Hester Rapp van der Kooij: Sie ist Geschäftsführerin der Leader-Brenzregion, die für den Kreis Heidenheim und den Verwaltungsverband Langenau zuständig ist. Im Kreis Heidenheim wird der Ausbau eines Kiosks am Härtsfeldsee für 200.000 Euro von der EU gefördert, rund 50.000 Euro aus Landes- und EU-Mitteln fließen in ein Hofcafé in Auernheim. Drei Ferienwohnungen in Lindenau (Rammingen) werden dann bezuschusst, wenn eines der anderen Projekte nicht umgesetzt wird.

Mit einer Leader-Region im zentralfranzösischen Bezirk Alliers will die Steuerungsgruppe weiter über eine Zusammenarbeit in Sachen Eiszeitkunst und Archäologie sprechen.

