Mordfall 17-Jähriger aus Böblingen tötet Mutter und Großmutter

Böblingen / Kathrin Schuler

In der Nacht zum Dienstag hat sich in Böblingen ein tödliches Familiendrama abgespielt: Ein 17-jähriger Jugendlicher hat laut Angaben der Polizei dabei vermutlich seine eigene Mutter und Großmutter erstochen. Der mutmaßliche Täter verständigte gegen 2.40 Uhr selbst die Polizei in Ludwigsburg und erklärte, die beiden Frauen getötet zu haben.

Als die Beamten und Rettungskräfte wenige Minuten später in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eintrafen, fanden sie dort die Leichen der beiden Frauen vor.

Der 17-Jährige wurde daraufhin von den Polizeibeamten vor Ort vorläufig festgenommen. Dabei leistete er keinen Widerstand. Zum Tatzeitpunkt hielten sich außerdem die beiden jüngeren Geschwister des Tatverdächtigen in der Wohnung auf. Die beiden Kinder im Alter von 14 und drei Jahren sind seither in der Obhut des Jugendamts und werden psychologisch betreut.

Küchenmesser als Tatwaffe

Bei den Opfern handelte es sich laut Polizei um die 38-jähriger Mutter und die 61-jährige Großmutter des Jugendlichen. Auf beide war mit einem Küchenmesser, das die Kriminaltechniker am Tatort sichern konnten, mehrfach eingestochen worden. Beide Frauen starben an ihren Verletzungen.

Noch in der Nacht auf Dienstag nahm die Kriminalpolizei Böblingen die Ermittlungen auf. Bisher vermuten die Polizeibeamten einen familiären Hintergrund für die Tat, der wohl ein Streit vorausgegangen sei. Doch was genau den 17-Jährigen dazu brachte, seine Mutter und Großmutter zu töten, ist bislang noch unklar. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang“, so eine Sprecherin der Polizei. Auch die Arbeit der Kriminaltechniker am Tatort ist bislang noch nicht abgeschlossen.

Der mutmaßliche Täter soll laut einem Polizeisprecher am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen wird. Am Donnerstag sollen die Opfer obduziert werden, damit der genaue Todeszeitpunkt festgestellt und der Tathergang nachvollzogen werden kann.