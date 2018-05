Artenschutz Zuschüsse für Elektrozäune im Wolfsgebiet

Stuttgart / Roland Muschel

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) will bis Ende dieser Woche ein Gebiet rund um Bad Wildbad (Kreis Calw) mit einem Gesamtradius von 60 Kilometern zum ersten Wolfsgebiet des Landes erklären. Dort sollen neue Fördermaßnahmen zum Schutz von Schafen und Ziegen in Kraft treten, um ein friedliches Nebeneinander zu ermöglichen. Das geht aus einem internen Schreiben des Ministeriums an die „Koordinationsgruppe Wolf“ hervor. Darin heißt es: „Wir beabsichtigen, die Fördermaßnahmen nach Auswertung Ihrer Stellungnahmen gegen Ende der 21. Woche in Kraft zu setzen.“ Die 21. ist die laufende Woche. In dem Gebiet hatte ein junger Rüde aus Niedersachsen in den vergangenen sieben Monaten zwei Mal Schafe gerissen.

Pauschale über 1900 Euro?

In einem Konzept des Ministeriums sind zwei Förderaspekte vorgesehen: zum einen Maßnahmen des „technischen Herdenschutzes“ wie die Anschaffung von Elektrozäunen, zum anderen die die Förderung von Schutzhunden. Ein Ministeriumssprecher bestätigte die erste Maßnahme, die zweite werde geprüft.

Laut dem Entwurf sollen Halter von Schafen, Ziegen und Gehegewild im Freiland innerhalb der Förderkulisse Anspruch auf Übernahme von 90 Prozent der Kosten von Schutzzäunen erhalten. Förderfähig wären demnach Elektronetzzäune mit mindestens 90 Zentimeter Höhe. Wer seine Herden nicht ausreichend absichert, soll für gerissene Tiere nicht mehr entschädigt werden, sagte der Ministeriumssprecher.

Der Vorschlag für Zuwendungen für Herdenschutzhunde beinhaltet die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 1900 Euro je Jahr und Hund. Die Pauschale soll die Kosten für die Ausbildung der Hunde einschließlich Eignungsprüfung, für Tierarzt, Futter und Unterbringung umfassen.

Maximal sechs Hunde

„Gefördert werden kann ein Herdenschutzhund je 100 Schafe bis zu einer Obergrenze von maximal sechs Hunden je Betrieb“, heißt es im Entwurf. Auf Nachweis sei aber auch eine darüber hinaus gehende Förderung möglich. Für Rinder und Pferde sieht das Konzept keine Förderung vor, da Wolfsübergriffe auf diese Tierarten „bislang noch die Ausnahme“ seien.

Die „Förderkulisse Wolf“ tangiert den Stadtkreis Baden-Baden sowie die Landkreise Böblingen, Calw, Freudenstadt, Karlsruhe, Rastatt, Rottweil, Tübingen und den Enz- sowie den Ortenaukreis ganz oder teilweise. Erfasst sind alle Gemeinden, die in einem 30-Kilometer-Radius um den Mittelpunkt der von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt ausgewerteten Wolfsnachweise liegen.