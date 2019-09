Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs in der kommenden Woche sind in Baden-Württemberg rund 790 Lehrerstellen nicht besetzt. „Das ist sicher nicht zufriedenstellend“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag in Stuttgart. Die Schulverwaltung arbeite mit Hochdruck daran, die o...