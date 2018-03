Untreue Zulagenaffäre: U-Ausschuss befragt Hochschulrektor

Stuttgart / DPA

Der Rektor der Ludwigsburger Verwaltungshochschule, Wolfgang Ernst, wird heute vor dem U-Ausschuss des Landtags zur Zulagenaffäre Rede und Antwort stehen. Zwar fällt die Affäre über womöglich rechtswidrig vergebene Zulagen an Professoren der Hochschule nicht in seine Amtszeit. Vor dem Ausschuss in Stuttgart hatten aber Kollegen von ihm über fortdauernde Unregelmäßigkeiten und angespannte Atmosphäre in der Professorenschaft berichtet. Ernst hatte das zurückgewiesen und den Ausschuss gebeten, eine Sitzung in der Hochschule abzuhalten. Das hatte das Gremium nach Worten seiner Vorsitzenden Sabine Kurtz (CDU) „aus Gründen der Objektivität“ abgelehnt.

Zunächst war die Vernehmung der ehemaligen Rektorin Claudia Stöckle geplant gewesen. Doch diese hatte sich krank gemeldet. Überdies wird der ständige Vertreter des Wissenschaftsministeriums im U-Ausschuss befragt sowie ein Experte der Universität Köln unter anderem für Hochschulrecht.

Der Ausschuss soll die Vorgänge rund um die Gewährung von Zulagen klären. Im Fokus stehen auch das Krisenmanagement sowie mögliche Pflichtverletzungen von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne).

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage erhoben gegen einen ehemaligen Rektor und den damaligen Kanzler sowie 13 Zulagenempfänger. Es bestehe der Verdacht der Untreue in besonders schwerem Fall und der Beihilfe zur Untreue. Das Landgericht Stuttgart hat noch nicht entschieden, ob und wann es den Fall verhandelt.

