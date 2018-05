Sigmaringen Zuhause feiert Kretschmann mit Fanfaren und Kürassieren

Sigmaringen / DPA

Frohsinn à la „Kretsche“: Nach der offiziellen Glückwunschparade in Stuttgart hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinen 70. Geburtstag am Donnerstagabend mit Freunden und Nachbarn ausklingen lassen. Bei einem privaten „Garagenfestle“ an seinem Wohnort Sigmaringen gab es Bier und Leberkäs-Wecken.

Zu Ehren von „Kretsche“, wie der Regierungschef bei seiner Fastnachtstruppe in Riedlingen genannt wird, spielte der Trommler- und Fanfarenzug der Narrenzunft Gole aus Riedlingen auf. Kretschmann, der einst das katholische Internat in Riedlingen besuchte, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe, von der er Biere aus Oberschwaben geschenkt bekam. Der Regierungs-Chef musste auch selbst in eine Fanfare blasen, was er erfolgreich meisterte.

Zu den Gratulanten gehörte auch die berittene Garde der Traditionsgruppe Hohenzollern-Kürassiere Sigmaringen. Berühmt sind die Reiter spätestens seit ihrer Parade zum Staatsempfang des damaligen sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow 1989 vor dem Schloss in Stuttgart.

Kretschmann wurde am 17. Mai 1948 in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) geboren. Er ist seit 2011 Ministerpräsident.

Hohenzollern-Kürassiere Sigmaringen

Trommler- und Fanfarenzug Riedlingen