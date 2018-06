Unglück Zug erfasst Schafherde

Schafe im längsten Tunnel Deutschlands

Am 26. April 2008 kollidierte ein ICE mit Tempo 210 im Landrücken-Tunnel, dem längsten Tunnel Deutschlands, mit einer Herde. Der Zug entgleiste, 21 Reisende und der Lokführer wurden verletzt. Hunde hatten die Tiere in die Röhre getrieben. 2006 fuhr eine Regionalbahn bei Weikersheim in eine Schafherde. 250 Tiere verendeten. wal