Der Städtetag Baden-Württemberg will beim Land einen neuen Vorstoß zur Reform des Auszählungsverfahrens bei den Kommunalwahlen unternehmen. Grund sei eine vor allem in den Großstädten im Südwesten zu beobachtende Zersplitterung in den Gemeinderäten, sagte Hauptgeschäftsführerin Gudrun Heute-Bluhm (CDU) der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch). In Freiburg beispielsweise haben bei der Wahl am Sonntag insgesamt 16 Gruppierungen den Einzug in das neue Stadtparlament geschafft, in Stuttgart sitzen künftig 14 verschiedene Interessenvertretungen dort, in Mannheim 13 und in Karlsruhe 12. Vielfalt sei häufig positiv, könne die Kommunalpolitik aber auch sehr erschweren, sagte Heute-Bluhm.