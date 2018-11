Amsterdam Zeitung: Niederländer bestätigen Spende an AfD

Zeitung: Niederländer bestätigen Spende an AfD

Amsterdam / DPA

Die niederländische Stiftung „Identiteit Europa“ hat nach einem Zeitungsbericht die Spende an die AfD bestätigt. Am 13. Februar seien 150 000 Euro überwiesen worden, berichtet die niederländische Tageszeitung „NRC Handelsblad“ am Donnerstag. Die niederländischen Brüder Charles und Floris Berkhout gründeten dem Zeitungsbericht zufolge 2015 die Stiftung aus Sorge um den Erhalt der europäischen Identität. Sie sollte „Bedrohungen und Veränderungen [der Identität] signalisieren und beobachten“.

Floris Berkhout sagte dem NRC Handelsblad, er habe die Spende veranlasst. Er habe den Standpunkt der AfD zu Migration geteilt. Das Geld sei aber „fast umgehend“ zurückgebucht worden, ohne Erklärung. Die Stiftung ist nach Angaben der Brüder nicht mehr aktiv.

Zuerst hatte es bei der AfD fälschlicherweise geheißen, es handele um eine Stiftung aus Belgien.

