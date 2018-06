Stuttgart Zeitung: CDU-Bundesvize fordert Reform der Dublin-Verfahren

Stuttgart / DPA

Kurz vor dem Beginn des EU-Gipfels zur Migrationspolitik hat CDU-Bundesvize Thomas Strobl eine nachhaltige Reform der Dublin-Verfahren gefordert. Die Dublin-Verfahren sehen vor, dass Asylbewerber ins Erstregistrierungsland in der EU zurückgeschickt werden sollen. Nach Strobls Eindruck funktioniert das aber nicht richtig. Nach Angaben der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag) bezieht er sich auf einen Fall einer nigerianischen Familie, die aus einer Asylunterkunft in Pforzheim mit großem polizeilichem Aufwand nach Toulouse in Frankreich geflogen worden war. Trotz einer verhängten Wiedereinreisesperre sei die Familie nach nur einer Übernachtung wieder nach Deutschland gereist.

Die Familie habe sich wieder in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe vorgestellt. Sie lebe in Deutschland, bis die französischen Behörden einer abermaligen Rückführung zustimmen. Dabei sei doch schon aus dem ersten Verfahren klar, dass Frankreich zuständig sei. Strobl, der auch baden-württembergischer Innenminister ist, schrieb in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU), in solchen Fällen müsse es eine sofortige Rückführung in den zuständigen Mitgliedstaat geben - ohne noch einmal ein neues Verfahren aufzurollen. „Diese Forderung ist essenziell.“ Kanzlerin Merkel will beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eine europäische Lösung in der Frage von Zurückweisungen von bestimmten Flüchtlingen an der deutschen Grenze zu erreichen.